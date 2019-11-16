Вертолёт МЧС России прибыл в Абхазию для тушения лесных пожаров

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Вертолёт МИ-8 МЧС России прибыл в Абхазию и будет задействован для тушения пожара на Сухумском перевале.

«Российские коллеги откликнулись на нашу просьбу и прислали специальный вертолёт Ми-8, он оборудован устройствами для сброса воды и создания пенных полос при борьбе с лесными пожарами. Экипаж состоит из пяти человек. Завтра в 7:00 приступим к тушению пожара», — приводит Интерфакс слова министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квицинии.

Он отметил, что в подлеске наблюдается возгорание, которое достигает 100 гектаров.

По его словам, в Абхазии стоит тёплая и сухая погода, существует вероятность распространения огня.

Ранее сообщалось, что Минприроды и МЧС России проработают совместные предложения по увеличению эффективности авиалесоохраны, соответствующее поручение дал российский премьер-министр Дмитрий Медведев после просьбы министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

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