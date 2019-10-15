Медведев поручил Минприроды и МЧС улучшить авиалесоохрану

Минприроды и МЧС проработают совместные предложения по увеличению эффективности авиалесоохраны, соответствующее поручение дал российский премьер-министр Дмитрий Медведев после просьбы министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, передаёт РИА Новости.

Кобылкин отметил, что Минприроды считает «целесообразным пойти на принципиальные изменения в системе лесной авиаохраны».

«Я прошу вашего поручения в рамках правительственной комиссии по природопользованию и охране окружающей среды создать рабочую группу с МЧС России для выработки совместных предложений по повышению эффективности в тушении лесных пожаров с применением авиации», — сообщил глава Минприроды.

При этом он отметил, что согласовал эту просьбу с курирующим вице-премьером и главой МЧС.

«Конечно, вместе с МЧС проработайте вопрос по методике распределения субвенций из бюджета для поощрения эффективности проводимых мероприятий по профилактике тушения», — заявил Медведев.

В конце сентября генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования.