Самолёт МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе пожаров в Сербии

Самолёт Ил-76 МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе природных пожаров в труднодоступной гористой местности Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что сброс был осуществлён в ходе двух вылетов. Им предшествовала авиационная разведка в горно-лесистой местности с целью выявления очагов пожаров.

«Средствами наземного контроля подтверждена остановка фронта распространения огня благодаря мастерству экипажа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работа по тушению лесных пожаров будет продолжена в воскресенье, 3 ноября.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минприроды и МЧС проработать совместные предложения по увеличению эффективности «в тушении лесных пожаров с применением авиации».