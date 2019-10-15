Иванов оценил ситуацию с природными пожарами в России

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценил ситуацию с природными пожарами в России.

«Функции лесоохраны были полностью отданы на откуп регионам, и многие из них либо не справлялись финансово с этими обязанностями, либо спустя рукава относились к ликвидации последствий лесных пожаров», — заявил он.

По его словам, по прошествии Года экологии был принят закон о лесовосстановлении. Как пояснил Иванов, идея проста — сколько вырубили леса для промышленных целей, при строительстве дорог или ЛЭП, столько и обязаны высадить.

Кроме того, закон позволит бороться с «чёрными лесорубами».

Иванов также напомнил, что в рамках национального проекта «Экология» на закупку лесопожарной и лесовосстановительной техники направляется 24 млрд рублей. В 2020 году штат Авиалесоохраны увеличится более чем на тысячу человек. У организации появится собственный авиапарк.

Ранее начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин в беседе с НСН рассказал о ситуации с лесными пожарами в России.