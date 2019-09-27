В Авиалесоохране рассказали о ситуации с лесными пожарами в России

Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин в беседе с НСН рассказал о ситуации с лесными пожарами в России.

«Говорить об итогах рано. На данный момент на территории России действуют 13 лесных пожаров на площади 164 га. В основном это южные районы Сибирского федерального округа, Алтайский край, Красноярский край и другие регионы», — заявил он.

По его словам, в самый пик лесных пожаров, то есть в конце июля — начале августа, к тушению были привлечены более 4,5 тыс. сотрудников лесопожарных служб, более 600 единиц техники, а также свыше 75 вертолётов и самолётов.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что с начала кампании «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» в России высадили более 3,5 млн саженцев и сеянцев.