В ВОЗ напомнили о сохраняющемся риске второй волны пандемии

Во всех странах, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, сохраняется риск возникновения второй волны заболеваемости, предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможна вторая волна... Очень важно, чтобы всё население поняло, что опасность не прошла, риск не прошёл», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

В связи с этим Вуйнович предостерегла от необоснованного и преждевременного ослабления карантинных мер, которое может привести к выходу ситуации в здравоохранении из-под контроля и росту смертности.

Ранее в Европейской комиссии (ЕК) призвали страны Евросоюза предпринять необходимые меры, чтобы быть готовыми ко второй волне распространения коронавирусной инфекции.

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил, что не исключена возможность и третьей вспышки коронавируса в мире.

Телеканал «360» также передавал, что главный внештатный инфекционист Минздрава Московской области Ирина Шилкина считает, что если возникнет вторая волна пандемии, то она может протекать в более лёгкой форме.