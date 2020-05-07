В Германии предупредили о возможности второй волны пандемии

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Замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде не исключил, что в Германии может произойти вторая волна пандемии коронавируса в июле — августе, если не будут соблюдаться ограничительные меры.
В Германии предупредили о возможности второй волны пандемии
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе брифинга. 

«Может быть и так, что даже до этого число случаев снова начнёт расти, и мы получим вторую волну, если поведение людей станет более расслабленным, что приведёт к большему числу заражений», — цитирует его РИА Новости. 

Также он ответил на уточняющий вопрос, может ли вторая волна пандемии при худшем развитии ситуации начаться в августе или в июле. По его мнению, «это возможно». 

4 мая сообщалось, что в ФРГ число летальных исходов от коронавируса почти достигло 6,7 тысячи.

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