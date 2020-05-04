В ФРГ число летальных исходов от коронавируса почти достигло 6,7 тысячи

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В Германии за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 от последствий заражения скончались около 6,7 тыс. заболевших, сообщает Институт Роберта Коха.

Согласно представленным данным, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии составляет 163 175.

При этом за последние сутки было подтверждено 679 новых случаев.

От последствий инфекции умерли 6692 человека, в том числе 43 — за последние сутки.

За всё время вылечились около 132,7 тыс. заболевших, включая приблизительно 2,2 тыс. за последние сутки.

Наибольшее число заражений выявлено в Баварии (42 997), Северном Рейне — Вестфалии (33 560) и Баден-Вюртемберге (32 411).

Ранее глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что из-за коронавирусной инфекции экономика Германии находится в самой сложном положении со времени окончания Второй мировой войны.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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