В ФРГ число летальных исходов от коронавируса почти достигло 6,7 тысячи
Согласно представленным данным, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии составляет 163 175.
При этом за последние сутки было подтверждено 679 новых случаев.
От последствий инфекции умерли 6692 человека, в том числе 43 — за последние сутки.
За всё время вылечились около 132,7 тыс. заболевших, включая приблизительно 2,2 тыс. за последние сутки.
Наибольшее число заражений выявлено в Баварии (42 997), Северном Рейне — Вестфалии (33 560) и Баден-Вюртемберге (32 411).
Ранее глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что из-за коронавирусной инфекции экономика Германии находится в самой сложном положении со времени окончания Второй мировой войны.
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.