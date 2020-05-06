В Институте Роберта Коха заявили о неизбежности второй волны пандемии

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер отметил, что с большой долей вероятности будет вторая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также не исключена возможность третьей вспышки.

«Это пандемия... Поэтому мы знаем, что очень вероятна вторая волна. Большинство учёных в этом уверены. Речь идёт также о том, что будет третья волна», — приводит его слова в ходе пресс-конференции института RTL Online.

Вилер напомнил, что при пандемии заболеваемость сохраняется до тех пор, пока не будет заражено от 60 до 70% населения.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что до создания вакцины невозможно исключить вторую волну коронавирусной инфекции.

Телеканал «360» также передавал, что главный внештатный инфекционист Минздрава Московской области Ирина Шилкина считает, что если возникнет вторая волна коронавируса, она может протекать в более лёгкой форме.