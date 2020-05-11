В ЕК призвали Евросоюз готовиться ко второй волне коронавируса

Странам Евросоюза следует предпринять необходимые меры, чтобы быть готовыми ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, предупредили в Европейской комиссии (ЕК).

«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне... Новые волны могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются», — цитирует представителя ЕК ТАСС.

По его словам, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний постоянно анализирует ситуацию с пандемией коронавируса.

Ранее в немецком Институте Роберта Коха предупредили, что в июле-августе в Германии может произойти вторая волна пандемии коронавируса, если не будут соблюдаться ограничительные меры.

В то же время глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер отметил, что не исключена возможность и третьей вспышки коронавируса в мире.

Телеканал «360» также передавал, что главный внештатный инфекционист Минздрава Московской области Ирина Шилкина считает, что если возникнет вторая волна пандемии, то она может протекать в более лёгкой форме.