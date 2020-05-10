Суд Венесуэлы арестовал граждан США по обвинению в попытке вторжения

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Суд Венесуэлы заключил под арест двух граждан США, задержанных с другими подозреваемыми во время попытки вторжения в страну 3 мая.
Суд Венесуэлы арестовал граждан США по обвинению в попытке вторжения
  • Reuters

«Национальный суд по делам, связанным с терроризмом, постановил заключить под стражу американских граждан Люка Александра Денмана и Айрана Берри за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом, незаконным оборотом оружия», — приводит заявление Верховного суда Венесуэлы РИА Новости.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что задержанным американцам предъявят обвинения в терроризме, заговоре, незаконной контрабанде оружия и организации преступного сообщества.

По данным Минобороны Венесуэлы, утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась попасть на катерах на территорию страны. В Колумбии опровергли причастность к данному происшествию.

Глава Пентагона Марк Эспер также заявил о непричастности США к данным событиям.

При этом, по словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, к попытке вторжения причастны временный поверенный в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии Джеймс Стори, госсекретарь Майк Помпео и спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

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