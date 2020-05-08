Прокуратура Венесуэлы обвинит задержанных граждан США в терроризме

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Американские граждане, которые были задержаны вместе с другими подозреваемыми во время попытки незаконного проникновения в Венесуэлу, станут обвиняемыми по делу о терроризме и незаконной контрабанде оружия.

Об этом заявил генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб.

«Задержанным гражданам США будут предъявлены обвинения в терроризме, заговоре, незаконной контрабанде оружия и организации (преступного сообщества. — RT)», — приводит его слова ТАСС.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что связь с США прервалась после неудачной попытки вторжения в Венесуэлу.

Как заявили в Минобороны Венесуэлы, утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась попасть на катерах на территорию страны. В Колумбии опровергли причастность к данному происшествию.

Глава Пентагона Марк Эспер также заявил о непричастности США к данным событиям.

По словам Мадуро, к попытке вторжения причастен временный поверенный в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии Джеймс Стори.

Также глава государства заявил о причастности к организации операции госсекретаря США Майка Помпео и спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.

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