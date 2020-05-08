Прокуратура Венесуэлы обвинит задержанных граждан США в терроризме
Об этом заявил генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб.
«Задержанным гражданам США будут предъявлены обвинения в терроризме, заговоре, незаконной контрабанде оружия и организации (преступного сообщества. — RT)», — приводит его слова ТАСС.
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что связь с США прервалась после неудачной попытки вторжения в Венесуэлу.
Как заявили в Минобороны Венесуэлы, утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась попасть на катерах на территорию страны. В Колумбии опровергли причастность к данному происшествию.
Глава Пентагона Марк Эспер также заявил о непричастности США к данным событиям.
По словам Мадуро, к попытке вторжения причастен временный поверенный в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии Джеймс Стори.
Также глава государства заявил о причастности к организации операции госсекретаря США Майка Помпео и спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.