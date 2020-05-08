Мадуро заявил о потере связи с США после попытки вторжения в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью журналисту Хорхе Хестосо заявил, что связь с США прервалась после неудачной попытки вторжения в Боливарианскую Республику наёмных боевиков.

«Всегда был диалог, даже больше, чем диалог — связи. После 3 мая они оборвались, нам не отвечают по Whatsapp, по телефону, они немы», — цитирует его РИА Новости.

Мадуро рассказал, что у властей Венесуэлы было «три различных канала коммуникаций» с тремя чиновниками из американского правительства.

«Мы им отправляли сообщения, они остались без ответа», — отметил лидер Венесуэлы.

Ранее Мадуро назвал Трампа организатором попытки вторжения в Венесуэлу.

Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

Задержанный в Венесуэле за участие в соответствующей операции гражданин США рассказал, что задачей боевиков было увезти Мадуро в Соединённые Штаты.

Глава Пентагона Марк Эспер опроверг обвинения в адрес США в причастности к попытке вторжения в Венесуэлу.