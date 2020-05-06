Задержанный в Венесуэле американец рассказал о целях наёмников
- Reuters
Как он сказал на видео, которое было показано в эфире телеканала VTV, наёмники должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США.
«[Мы должны были обеспечить] прибытие самолётов, в том числе самолёта, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США», — цитирует его ТАСС.
Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии».
Отмечалось, что среди них были граждане США.
В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.
6 мая стало известно, что правоохранительные органы Венесуэлы задержали ещё четырёх наёмников, которые пытались проникнуть на территорию латиноамериканской страны.