Задержанный в Венесуэле американец рассказал о целях наёмников

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Гражданин США Люк Александр Денман, задержанный в Венесуэле за участие в операции наёмников, вторгшихся в латиноамериканскую страну, рассказал о задачах боевиков.
Задержанный в Венесуэле американец рассказал о целях наёмников
  • Reuters

Как он сказал на видео, которое было показано в эфире телеканала VTV, наёмники должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США. 

«[Мы должны были обеспечить] прибытие самолётов, в том числе самолёта, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США», — цитирует его ТАСС.

Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии».

Отмечалось, что среди них были граждане США.

В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

6 мая стало известно, что правоохранительные органы Венесуэлы задержали ещё четырёх наёмников, которые пытались проникнуть на территорию латиноамериканской страны.

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