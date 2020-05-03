Минобороны Венесуэлы заявило о приведении военных в боевую готовность

Министерство обороны Венесуэлы заявило, что вооружённые силы страны находятся в состоянии боевой готовности после того, как в страну якобы попытались вторгнуться колумбийские боевики.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Все военные части на территории страны находятся в состоянии боевой готовности, готовности немедленно реагировать на любую угрозу. Подтверждаем нашу абсолютную преданность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и обязанность гарантировать суверенитет и независимость государства», — сказано в заявлении.

Как утверждает министерство, утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась попасть на территорию Венесуэлы на катерах.

Отмечается, что несколько наёмников были убиты в ходе столкновения, а другие были захвачены в плен.

Ранее США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро.