В Венесуэле задержали ещё четырёх вторгшихся в страну наёмников
- globallookpress.com
Об этом сообщает VTV со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Захвачены ещё четыре новых террориста... гражданско-военно-полицейская операция продолжается», — сказал он.
#EnVideo 📹 | Presidente @NicolasMaduro: A esta hora se acaban de capturar 4 nuevos terroristas, entre las 3 de la mañana y ahora, 12:30 del medio día, la operación Negro Primero, Aplastamiento del Enemigo continúa como una operación conjunta, perfecta, cívico-militar-policial pic.twitter.com/9Ptp5Akl8m— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 6, 2020
Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии».
В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.