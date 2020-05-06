В Венесуэле задержали ещё четырёх вторгшихся в страну наёмников

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали ещё четырёх наёмников, которые пытались проникнуть на территорию латиноамериканской страны.

Об этом сообщает VTV со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Захвачены ещё четыре новых террориста... гражданско-военно-полицейская операция продолжается», — сказал он.

#EnVideo 📹 | Presidente @NicolasMaduro: A esta hora se acaban de capturar 4 nuevos terroristas, entre las 3 de la mañana y ahora, 12:30 del medio día, la operación Negro Primero, Aplastamiento del Enemigo continúa como una operación conjunta, perfecta, cívico-militar-policial pic.twitter.com/9Ptp5Akl8m — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 6, 2020

Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии».

В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.