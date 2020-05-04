Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу
«Колумбия отвергает заявления... о якобы предпринятой попытке «морского вторжения группой наёмников-террористов из Колумбии, которые пытались проникнуть в страну на скоростных катерах с побережья штата Ла-Гуайра», — говорится в пресс-релизе.
В Колумбии назвали данные обвинения попыткой вовлечь колумбийское правительство в «спекулятивный заговор» и отвлечь внимание мирового сообщества от «реальных проблем» Венесуэлы.
Ранее Минобороны Венесуэлы заявило о приведении вооружённых сил страны в состояние боевой готовности после того, как утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась попасть на территорию Венесуэлы на катерах.
Несколько боевиков были убиты в ходе столкновения, другие захвачены в плен.