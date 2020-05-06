Мадуро обвинил Трампа в организации вторжения в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил главу США Дональда Трампа в организации неудачного вторжения в латиноамериканскую страну.

«Вот контракт на вторжение в Венесуэлу по приказу Дональда Трампа, который является прямым организатором этого вторжения», — привёл его заявление канал VTV.

#EnVideo 📹 | Presidente @NicolasMaduro: Aquí está el contrato para la invasión de Venezuela por orden de Donald Trump quien es el jefe directo de esta incursión#EscudoBolivarianoTiburón2020pic.twitter.com/Zvi1pl4rVJ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 6, 2020

Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

6 мая гражданин Соединённых Штатов Люк Александр Денман, задержанный в Венесуэле за участие в соответствующей операции, рассказал о задачах боевиков.

Вместе с этим глава Пентагона Марк Эспер в ходе пресс-конференции опроверг обвинения властей Боливарианской Республики в адрес США в причастности к попытке вторжения в Венесуэлу.