Мадуро назвал причастных к организации попытки вторжения в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что временный поверенный в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии Джеймс Стори причастен к организации неудачной попытки вторжения в Боливарианскую Республику наёмных боевиков.

«Могу сказать, и это будет в своё время подтверждено рассекреченными документами, что Джеймс Стори — ответственный за провал этого вооружённого вторжения наемников, которое было пресечено вооружёнными силами в бухте Макуто», — цитирует Мадуро в эфире канала VTV РИА Новости.

Кроме того, по его словам, к организации операции причастны госсекретарь США Майк Помпео и спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Ранее Мадуро заявил, что связь с США прервалась после неудачной попытки вторжения в Венесуэлу.

Как заявили в Минобороны Венесуэлы, утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии» попыталась попасть на катерах на территорию страны. В Колумбии опровергли причастность к данному происшествию.

Глава Пентагона Марк Эспер также заявил о непричастности США к данным событиям.