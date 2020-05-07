Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидата на пост посла в Венесуэле

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть Джеймса Стори на должность американского посла в Венесуэле.
Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидата на пост посла в Венесуэле
  • Reuters

«Президент Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть следующее лицо на ключевой пост в своей администрации: Джеймса Стори из штата Южная Каролина на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Боливарианской республике Венесуэла », — цитирует ТАСС пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что на данный момент Стори является временным поверенным в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в организации неудачного вторжения в латиноамериканскую страну.

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