В США пожелали Мишустину поскорее выздороветь

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В администрации США пожелали заразившемуся коронавирусом премьер-министру России Михаилу Мишустину поскорее выздороветь.
В США пожелали Мишустину поскорее выздороветь
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя высокопоставленного сотрудника администрации, который пожелал остаться неизвестным.

«Соединённые Штаты желают премьер-министру Мишустину скорейшего и полного выздоровления. Наши молитвы с ним и всеми россиянами, пострадавшими от пандемии коронавируса», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на русском языке пожелал Мишустину поскорее поправиться.

30 апреля Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности. Соответствующий указ был подписан президентом.

Как сообщил пресс-секретарь премьера, Мишустин будет лечиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

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