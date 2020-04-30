В США пожелали Мишустину поскорее выздороветь
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя высокопоставленного сотрудника администрации, который пожелал остаться неизвестным.
«Соединённые Штаты желают премьер-министру Мишустину скорейшего и полного выздоровления. Наши молитвы с ним и всеми россиянами, пострадавшими от пандемии коронавируса», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на русском языке пожелал Мишустину поскорее поправиться.
30 апреля Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности. Соответствующий указ был подписан президентом.
Как сообщил пресс-секретарь премьера, Мишустин будет лечиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.