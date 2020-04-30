Мишустина поместят под наблюдение врачей в медучреждение
- РИА Новости
«Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей», — цитирует его РИА Новости.
Беляков подчеркнул, что очное общение с премьером «было максимально ограничено уже несколько недель назад».
«Все встречи и совещания проходили в режиме видео-конференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировал с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — сказал пресс-секретарь журналистам.
30 апреля Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности. Соответствующий указ был подписан президентом.