Мишустина поместят под наблюдение врачей в медучреждение

Российский премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, будет лечиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей», — цитирует его РИА Новости.

Беляков подчеркнул, что очное общение с премьером «было максимально ограничено уже несколько недель назад».

«Все встречи и совещания проходили в режиме видео-конференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировал с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — сказал пресс-секретарь журналистам.

30 апреля Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности. Соответствующий указ был подписан президентом.