Глава МИД Израиля по-русски пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на русском языке пожелал премьер-министру России Михаилу Мишустину поскорее поправиться после заражения коронавирусной инфекцией.

«Желаем премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления», — написал Кац в Twitter.

Желаем премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.



We wish Russian Prime Minister Mishustin a speedy recovery.@GovernmentRF — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 30, 2020

30 апреля Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности. Соответствующий указ был подписан президентом.

Как сообщил пресс-секретарь премьера, Мишустин будет лечиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.