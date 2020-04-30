Глава МИД Израиля по-русски пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
- globallookpress.com
«Желаем премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления», — написал Кац в Twitter.
Желаем премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 30, 2020
We wish Russian Prime Minister Mishustin a speedy recovery.@GovernmentRF
30 апреля Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности. Соответствующий указ был подписан президентом.
Как сообщил пресс-секретарь премьера, Мишустин будет лечиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.