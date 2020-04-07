В Британии рассказали о состоянии госпитализированного Джонсона
- Reuters
Об этом сообщил официальный представитель канцелярии.
«Он получает стандартное кислородное лечение, дышит без дополнительной помощи. Ни ИВЛ, ни неинвазивная поддержка дыхания ему не нужны», — цитирует представителя канцелярии РИА Новости.
По его словам, Джонсон находится в хорошем настроении.
Ранее президент России Владимир Путин пожелал Джонсону скорейшего и полного выздоровления.
Поддержку Джонсону также выразили генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, премьер Испании Педро Санчес и французский лидер Эммануэль Макрон.
Британского премьера госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся симптомов COVID-19.
Позднее стало известно об ухудшении состояния Джонсона и его переводе в отделение интенсивной терапии.