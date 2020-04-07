В Британии рассказали о состоянии госпитализированного Джонсона

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный в отделение интенсивной терапии после заражения коронавирусом, находится в стабильном состоянии и не нуждается в искусственной вентиляции лёгких.
В Британии рассказали о состоянии госпитализированного Джонсона
  • Reuters

Об этом сообщил официальный представитель канцелярии.

«Он получает стандартное кислородное лечение, дышит без дополнительной помощи. Ни ИВЛ, ни неинвазивная поддержка дыхания ему не нужны», — цитирует представителя канцелярии РИА Новости.

По его словам, Джонсон находится в хорошем настроении.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал Джонсону скорейшего и полного выздоровления.

Поддержку Джонсону также выразили генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, премьер Испании Педро Санчес и французский лидер Эммануэль Макрон.

Британского премьера госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся симптомов COVID-19.

Позднее стало известно об ухудшении состояния Джонсона и его переводе в отделение интенсивной терапии.

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