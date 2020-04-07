В Британии рассказали о состоянии госпитализированного Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный в отделение интенсивной терапии после заражения коронавирусом, находится в стабильном состоянии и не нуждается в искусственной вентиляции лёгких.

Reuters