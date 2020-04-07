Макрон выразил поддержку госпитализированному Джонсону

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Французский лидер Эммануэль Макрон выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого госпитализировали в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
Макрон выразил поддержку госпитализированному Джонсону
  • Reuters

«Выражаю поддержку Борису Джонсону, его семье и британскому народу в это трудное время», — написал Макрон в своём Twitter.

Президент Франции пожелал Джонсону «поскорее преодолеть это испытание».

Ранее представитель Даунинг-стрит сообщил об ухудшении состояния Джонсона и его переводе в отделение интенсивной терапии.

Британского премьера госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся симптомов COVID-19.

27 марта Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.

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