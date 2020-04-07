Макрон выразил поддержку госпитализированному Джонсону
- Reuters
«Выражаю поддержку Борису Джонсону, его семье и британскому народу в это трудное время», — написал Макрон в своём Twitter.
Президент Франции пожелал Джонсону «поскорее преодолеть это испытание».
Ранее представитель Даунинг-стрит сообщил об ухудшении состояния Джонсона и его переводе в отделение интенсивной терапии.
Британского премьера госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся симптомов COVID-19.
27 марта Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.