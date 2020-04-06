Источник сообщил о подготовке Джонсона к искусственной вентиляции лёгких
«Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию лёгких», — приводит РИА Новости слова источника, близкого к руководству национальной системы здравоохранения Англии.
Ранее стало известно, что Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся у него симптомов COVID-19.
По словам пресс-службы политика, главу британского кабинета перевели в больницу в качестве меры предосторожности.
27 марта Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.