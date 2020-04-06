Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
- Reuters
Как сообщил представитель Даунинг-стрит, «состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации медицинской бригады он был переведён в отделение интенсивной терапии».
«Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым государственным секретарём, заменить его в случае необходимости», — цитирует ITV представителя канцелярии.
Ранее источник сообщил о подготовке Джонсона к искусственной вентиляции лёгких из-за сохранения симптомов коронавирусной инфекции.
Британского премьера госпитализировали по совету лечащего врача.
27 марта Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.