Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Джонсону

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в телеграмме пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, скорейшего и полного выздоровления.
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Джонсону
  • РИА Новости

«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент. Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь», — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что королеву Великобритании Елизавету II проинформировали об ухудшении состояния здоровья Джонсона, которого перевели в палату интенсивной терапии из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Россия не получала от Великобритании запросов на оказание помощи, включая консультативную, в связи с состоянием Бориса Джонсона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить