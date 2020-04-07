Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Джонсону

Президент России Владимир Путин в телеграмме пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, скорейшего и полного выздоровления.

«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент. Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь», — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что королеву Великобритании Елизавету II проинформировали об ухудшении состояния здоровья Джонсона, которого перевели в палату интенсивной терапии из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Россия не получала от Великобритании запросов на оказание помощи, включая консультативную, в связи с состоянием Бориса Джонсона.