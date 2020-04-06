В Страстную пятницу в Нотр-Даме состоится первая после пожара месса

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В соборе Парижской Богоматери 10 апреля, в католическую Страстную пятницу, впервые после случившегося 15 апреля 2019 года пожара пройдёт месса. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
В Страстную пятницу в Нотр-Даме состоится первая после пожара месса
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Мессу проведёт архиепископ Парижа Мишель Опети.

В соборе будут присутствовать ограниченное число людей.

Крупный пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля и продолжался более 12 часов.

Причиной пожара, предположительно, стала непотушенная сигарета или неисправность электрической проводки.

По данным Министерства культуры Франции, здание удалось спасти от разрушения.

Однако в конце декабря настоятель собора Патрик Шове допустил, что Нотр-Дам не смогут полностью восстановить.

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