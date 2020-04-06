В Страстную пятницу в Нотр-Даме состоится первая после пожара месса
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Мессу проведёт архиепископ Парижа Мишель Опети.
В соборе будут присутствовать ограниченное число людей.
Крупный пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля и продолжался более 12 часов.
Причиной пожара, предположительно, стала непотушенная сигарета или неисправность электрической проводки.
По данным Министерства культуры Франции, здание удалось спасти от разрушения.
Однако в конце декабря настоятель собора Патрик Шове допустил, что Нотр-Дам не смогут полностью восстановить.