В Страстную пятницу в Нотр-Даме состоится первая после пожара месса

В соборе Парижской Богоматери 10 апреля, в католическую Страстную пятницу, впервые после случившегося 15 апреля 2019 года пожара пройдёт месса. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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Мессу проведёт архиепископ Парижа Мишель Опети. В соборе будут присутствовать ограниченное число людей. Крупный пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля и продолжался более 12 часов. Причиной пожара, предположительно, стала непотушенная сигарета или неисправность электрической проводки. По данным Министерства культуры Франции, здание удалось спасти от разрушения. Однако в конце декабря настоятель собора Патрик Шове допустил, что Нотр-Дам не смогут полностью восстановить.