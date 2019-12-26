В Нотр-Даме допустили, что собор не удастся полностью восстановить

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове допустил, что Нотр-Дам не смогут полностью восстановить после пожара, который произошёл в апреле 2019 года.

«Сегодня мы в состоянии сказать, что, возможно, есть 50-процентная вероятность того, что оно будет спасено», — приводит Associated Press слова Шове.

Он отметил, что восстановительные работы в соборе, скорее всего, начнутся не ранее 2021 года.

Крупный пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля, он продолжался более 12 часов.

По данным Министерства культуры Франции, здание удалось спасти от разрушения. В прокуратуре Парижа считают, что причина пожара — непотушенная сигарета или неисправность электричества.

Французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора.