Во Франции сообщили о спасении от риска разрушения большей части Нотр-Дама
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«Нотр-Дам в настоящее время почти спасён от разрушения», — приводит его слова Ouest-France.
Риестер рассказал, что стабилизированы все слабые места, в частности северный и западный порталы, а также южная колокольня.
Министр назвал эту новость прекрасной, отметив, что есть ещё несколько нестабильных точек, по которым работают специалисты.
Ранее сообщалось, что пасхальную службу в Париже перенесли из Нотр-Дама в Сен-Сюльпис.
15 апреля в соборе произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов.