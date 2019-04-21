Во Франции сообщили о спасении от риска разрушения большей части Нотр-Дама

Здание собора Парижской Богоматери удалось почти полностью стабилизировать после крупного пожара. Об этом сообщил министр культуры Франции Франк Риестер во время концерта, который транслировал телеканал France 2.

«Нотр-Дам в настоящее время почти спасён от разрушения», — приводит его слова Ouest-France.

Риестер рассказал, что стабилизированы все слабые места, в частности северный и западный порталы, а также южная колокольня.

Министр назвал эту новость прекрасной, отметив, что есть ещё несколько нестабильных точек, по которым работают специалисты.

Ранее сообщалось, что пасхальную службу в Париже перенесли из Нотр-Дама в Сен-Сюльпис.

15 апреля в соборе произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов.