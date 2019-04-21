Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 52

Во Франции сообщили о спасении от риска разрушения большей части Нотр-Дама

Короткая ссылка
Здание собора Парижской Богоматери удалось почти полностью стабилизировать после крупного пожара. Об этом сообщил министр культуры Франции Франк Риестер во время концерта, который транслировал телеканал France 2.
Во Франции сообщили о спасении от риска разрушения большей части Нотр-Дама
  • © Reuters

«Нотр-Дам в настоящее время почти спасён от разрушения», — приводит его слова Ouest-France.

Риестер рассказал, что стабилизированы все слабые места, в частности северный и западный порталы, а также южная колокольня.

Министр назвал эту новость прекрасной, отметив, что есть ещё несколько нестабильных точек, по которым работают специалисты.

Ранее сообщалось, что пасхальную службу в Париже перенесли из Нотр-Дама в Сен-Сюльпис.

15 апреля в соборе произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить