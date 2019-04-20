Пасхальную службу в Париже перенесли из Нотр-Дама в Сен-Сюльпис

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В церкви Сен-Сюльпис началась пасхальная служба, которую перенесли из собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате крупного пожара.

Участие в службе принимают около тысячи человек, передаёт РИА Новости.

Католики в 2019 году отмечают пасху 21 апреля.

Сен-Сюльпис расположена в VI округе Парижа. Здесь венчался автор романа «Собор Парижской Богоматери» Виктор Гюго.

Ранее СМИ передавали, что очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился вблизи основания рухнувшего шпиля.

Член Академии архитектурного наследия Марк Гурари в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг восстановления Нотр-Дама.

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