Пасхальную службу в Париже перенесли из Нотр-Дама в Сен-Сюльпис
Участие в службе принимают около тысячи человек, передаёт РИА Новости.
Католики в 2019 году отмечают пасху 21 апреля.
Сен-Сюльпис расположена в VI округе Парижа. Здесь венчался автор романа «Собор Парижской Богоматери» Виктор Гюго.
Ранее СМИ передавали, что очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился вблизи основания рухнувшего шпиля.
Член Академии архитектурного наследия Марк Гурари в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг восстановления Нотр-Дама.