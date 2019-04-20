Хранившаяся в Нотр-Даме русская икона не пострадала при пожаре

Игумен Филипп (Рябых), настоятель храма Всех Святых в Страсбурге, в беседе с РИА Новости рассказал, что Владимирская икона Богородицы, находившаяся в Нотр-Даме, не пострадала в результате пожара.

Об этом его проинформировал настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове.

«Сегодня утром я получил от него совсем краткое сообщение: «Икона — без повреждений», — уточнил игумен.

По словам настоятеля русского храма, он узнал об этом в Лазареву субботу, когда православные верующие вспоминают воскрешение Иисусом Христом Лазаря.

Ранее министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что Терновый венец Иисуса Христа и туника святого Людовика, хранившиеся в соборе, перевезены в мэрию французской столицы.

Член Академии архитектурного наследия Марк Гурари в беседе с Nation News оценил ситуацию в связи с восстановлением Нотр-Дама.