Хранившаяся в Нотр-Даме русская икона не пострадала при пожаре
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Об этом его проинформировал настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове.
«Сегодня утром я получил от него совсем краткое сообщение: «Икона — без повреждений», — уточнил игумен.
По словам настоятеля русского храма, он узнал об этом в Лазареву субботу, когда православные верующие вспоминают воскрешение Иисусом Христом Лазаря.
Ранее министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что Терновый венец Иисуса Христа и туника святого Людовика, хранившиеся в соборе, перевезены в мэрию французской столицы.
Член Академии архитектурного наследия Марк Гурари в беседе с Nation News оценил ситуацию в связи с восстановлением Нотр-Дама.