Терновый венец из Нотр-Дама перевезён в мэрию Парижа
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«Произведения — наиболее ценные из них — со вчерашнего вечера помещены в безопасное место в парижской мэрии», — цитирует его РИА Новости.
По словам Риестера, остальные ценные объекты будут доставлены в Лувр и отреставрированы.
Ранее викарий парижской архиепархии Филип Марсе рассказал, что происходило в первые минуты пожара в Нотр-Даме.
Председатель совета Союза реставраторов Петербурга Нина Шангина в беседе с Inforeactor прокомментировала ЧП.