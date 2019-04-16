Терновый венец из Нотр-Дама перевезён в мэрию Парижа

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Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что терновый венец Иисуса Христа и туника святого Людовика, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, где накануне произошёл сильный пожар, в настоящее время находятся в мэрии французской столицы.
Терновый венец из Нотр-Дама перевезён в мэрию Парижа
  • Reuters

«Произведения — наиболее ценные из них — со вчерашнего вечера помещены в безопасное место в парижской мэрии», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риестера, остальные ценные объекты будут доставлены в Лувр и отреставрированы.

Ранее викарий парижской архиепархии Филип Марсе рассказал, что происходило в первые минуты пожара в Нотр-Даме.

Председатель совета Союза реставраторов Петербурга Нина Шангина в беседе с Inforeactor прокомментировала ЧП.

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