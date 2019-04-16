Викарий собора Парижской Богоматери рассказал о первых минутах пожара

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Викарий парижской архиепархии Филип Марсе рассказал РИА Новости о том, что происходило в первые минуты после начала пожара в соборе Нотр-Дам.
Викарий собора Парижской Богоматери рассказал о первых минутах пожара
  • Reuters

По словам викария, к концу вечерней службы пожар уже начался, но о нём ещё никто не знал, поэтому паники среди прихожан не было.

«Через несколько минут мы уже почувствовали дым и, глядя на собор, увидели огонь у основания шпиля, посреди крыши — там, где всё из дерева», — вспоминает Марсе.

Он отметил действия полицейских и пожарных, которые своевременно оказались на месте происшествия и оказали помощь вышедшим из собора людям.

Викарий заявил, что пожар стал для него неким воплощением Страстной недели, распятия Христа и приближающейся Пасхи.

«Когда вчера я увидел крест в глубине собора, подсвеченный пожаром, это было воплощением того, что с нами происходит: крест в огне, статуя Девы Марии и пламя» — сказал Марсе.

Он также выразил надежду, что пожар произошёл из-за несчастного случая.

Ранее в мэрии Парижа объявили о выделении €50 млн на восстановление Нотр-Дама.

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