Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен

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Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен. Об этом заявил представитель корпуса пожарных Парижа Габриэль Плюс.
Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен
  • Reuters

«Весь огонь потушен», — цитирует Le Monde Плюса. 

Ранее сообщалось, что пожар в соборе Парижской Богоматери удалось потушить

Позднее в МВД Франции уточнили, что основная конструкция сооружения была спасена, однако требовалось мнение специалистов, чтобы «определить, является ли сооружение устойчивым и могут ли пожарные продолжать свою работу». 

Министр культуры Франции Франк Риестер отметил, что ситуация с собором остаётся крайне нестабильной

По последним данным, при пожаре незначительно пострадали двое сотрудников полиции и один пожарный. 

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