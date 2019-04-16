Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен
- Reuters
«Весь огонь потушен», — цитирует Le Monde Плюса.
Ранее сообщалось, что пожар в соборе Парижской Богоматери удалось потушить.
Позднее в МВД Франции уточнили, что основная конструкция сооружения была спасена, однако требовалось мнение специалистов, чтобы «определить, является ли сооружение устойчивым и могут ли пожарные продолжать свою работу».
Министр культуры Франции Франк Риестер отметил, что ситуация с собором остаётся крайне нестабильной.
По последним данным, при пожаре незначительно пострадали двое сотрудников полиции и один пожарный.