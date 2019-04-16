При пожаре в соборе Нотр-Дам пострадали два полицейских и пожарный

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В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое сотрудников полиции и один пожарный, они получили лёгкие ранения.
При пожаре в соборе Нотр-Дам пострадали два полицейских и пожарный
  • Reuters

Об этом заявили в пожарной службе Парижа.

«Двое полицейских и один пожарный получили лёгкие ранения», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что основная структура собора спасена, однако ситуация остаётся крайне нестабильной.

Пожар в соборе Нотр-Дам начался вечером 15 апреля, его удалось потушить ранним утром 16 апреля. 

По заявлениям французских властей, пожаром были уничтожены две трети кровли собора.

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