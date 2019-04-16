При пожаре в соборе Нотр-Дам пострадали два полицейских и пожарный
- Reuters
Об этом заявили в пожарной службе Парижа.
«Двое полицейских и один пожарный получили лёгкие ранения», — говорится в сообщении в Twitter.
2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W— Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.
Ранее министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что основная структура собора спасена, однако ситуация остаётся крайне нестабильной.
Пожар в соборе Нотр-Дам начался вечером 15 апреля, его удалось потушить ранним утром 16 апреля.
По заявлениям французских властей, пожаром были уничтожены две трети кровли собора.