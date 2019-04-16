При пожаре в соборе Нотр-Дам пострадали два полицейских и пожарный

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое сотрудников полиции и один пожарный, они получили лёгкие ранения.

Reuters

Об этом заявили в пожарной службе Парижа. «Двое полицейских и один пожарный получили лёгкие ранения», — говорится в сообщении в Twitter. 2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г. Ранее министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что основная структура собора спасена, однако ситуация остаётся крайне нестабильной. Пожар в соборе Нотр-Дам начался вечером 15 апреля, его удалось потушить ранним утром 16 апреля. По заявлениям французских властей, пожаром были уничтожены две трети кровли собора.