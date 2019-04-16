Во Франции назвали крайне нестабильной ситуацию с собором Нотр-Дам

Основная структура собора Парижской Богоматери спасена, однако ситуация остаётся крайне нестабильной, заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

«Основная структура сохранена, но ситуация всё еще крайне нестабильная», — цитирует Le Figaro министра.

По его словам, за прошедшую ночь сгорели «две трети крыши, рухнул шпиль, образовалась дыра в своде».

Ранее в МВД Франции заявили, что в ближайшее время архитекторы и эксперты проведут оценку состояния собора.

Пожар начался вечером 15 апреля, ранним утром 16 апреля его удалось потушить. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен.

В сети были опубликованы первые кадры из собора Парижской Богоматери.