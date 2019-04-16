Во Франции назвали крайне нестабильной ситуацию с собором Нотр-Дам
- © Reuters
«Основная структура сохранена, но ситуация всё еще крайне нестабильная», — цитирует Le Figaro министра.
По его словам, за прошедшую ночь сгорели «две трети крыши, рухнул шпиль, образовалась дыра в своде».
Ранее в МВД Франции заявили, что в ближайшее время архитекторы и эксперты проведут оценку состояния собора.
Пожар начался вечером 15 апреля, ранним утром 16 апреля его удалось потушить. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен.
В сети были опубликованы первые кадры из собора Парижской Богоматери.