CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

Короткая ссылка
Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля
  • Reuters

Как отмечается, данная версия основана на имеющихся фото- и видеоматериалах, собранных во время пожара.

В настоящее время, подчёркивает телеканал, полиция расследует, могли ли датчики пожарной сигнализации работать некорректно.

Также внимание следователей привлекли специальные лифты, построенные для строителей.

Как сообщалось ранее, около 180 тыс. пчёл, которые жили в ульях на крыше собора Парижской Богоматери, выжили после пожара.

15 апреля в соборе произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности, обрушились крыша и шпиль Нотр-Дама.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить