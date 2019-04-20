CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.

Как отмечается, данная версия основана на имеющихся фото- и видеоматериалах, собранных во время пожара.

В настоящее время, подчёркивает телеканал, полиция расследует, могли ли датчики пожарной сигнализации работать некорректно.

Также внимание следователей привлекли специальные лифты, построенные для строителей.

Как сообщалось ранее, около 180 тыс. пчёл, которые жили в ульях на крыше собора Парижской Богоматери, выжили после пожара.

15 апреля в соборе произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности, обрушились крыша и шпиль Нотр-Дама.