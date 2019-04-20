CNN: обитавшие в Нотр-Даме пчёлы выжили при пожаре

Около 180 тыс. пчёл, которые жили в ульях на крыше собора Парижской Богоматери, выжили после пожара. Об этом сообщает CNN.

По словам одного из пчеловодов, пожар не затронул ульи, так как они находились на нижней крыше, прикрывающей первый этаж строения, приблизительно в 30 м от основного места возгорания.

15 апреля в соборе произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности, обрушились крыша и шпиль собора.

Председатель совета Союза реставраторов Петербурга Нина Шангина в беседе с Inforeactor прокомментировала ЧП.