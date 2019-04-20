CNN: обитавшие в Нотр-Даме пчёлы выжили при пожаре

Короткая ссылка
Около 180 тыс. пчёл, которые жили в ульях на крыше собора Парижской Богоматери, выжили после пожара. Об этом сообщает CNN.

По словам одного из пчеловодов, пожар не затронул ульи, так как они находились на нижней крыше, прикрывающей первый этаж строения, приблизительно в 30 м от основного места возгорания.

15 апреля в соборе произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности, обрушились крыша и шпиль собора.

Председатель совета Союза реставраторов Петербурга Нина Шангина в беседе с Inforeactor прокомментировала ЧП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить