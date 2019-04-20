CNN: обитавшие в Нотр-Даме пчёлы выжили при пожаре
По словам одного из пчеловодов, пожар не затронул ульи, так как они находились на нижней крыше, прикрывающей первый этаж строения, приблизительно в 30 м от основного места возгорания.
15 апреля в соборе произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности, обрушились крыша и шпиль собора.
Председатель совета Союза реставраторов Петербурга Нина Шангина в беседе с Inforeactor прокомментировала ЧП.