Российских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам

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Французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле.
Российских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Франции в России Сильви Берманн.

«Мы поддерживаем контакты в том, что касается этого вопроса, и мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери... Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут», — сказала она.

Посол Франции добавила, что её «очень тронуло большое сострадание» со стороны россиян в связи с пожаром в Нотр-Даме.

Крупный пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля, он продолжался более 12 часов. 

По данным Министерства культуры Франции, здание удалось спасти от разрушения. В прокуратуре Парижа считают, что причина пожара — непотушенная сигарета или неисправность электричества.

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