В прокуратуре Парижа назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери 15 апреля могла стать непотушенная сигарета или неисправность электричества. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокурора Парижа.

Как отмечает издание, прокуратура Парижа инициировала судебное расследование по факту нанесения «непреднамеренного ущерба» из-за нарушения правил безопасности.

«В настоящее время нет никаких доказательств в поддержку криминальной гипотезы», — заявил прокурор города Реми Хейц.

При этом следствие пока не смогло установить точную причину возгорания, расследование продолжается.

Ранее архитектор-градостроитель Илья Заливухин в беседе с Inforeactor оценил идею создать на крыше собора Нотр-Дам ферму для выращивания овощей и фруктов.

В апреле в Министерстве культуры Франции сообщили, что здание собора удалось спасти от разрушения в результате пожара.

Крупный пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля и продолжался более 12 часов.