В прокуратуре Парижа назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме

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Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери 15 апреля могла стать непотушенная сигарета или неисправность электричества. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокурора Парижа.
В прокуратуре Парижа назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как отмечает издание, прокуратура Парижа инициировала судебное расследование по факту нанесения «непреднамеренного ущерба» из-за нарушения правил безопасности.

«В настоящее время нет никаких доказательств в поддержку криминальной гипотезы», — заявил прокурор города Реми Хейц.

При этом следствие пока не смогло установить точную причину возгорания, расследование продолжается.

Ранее архитектор-градостроитель Илья Заливухин в беседе с Inforeactor оценил идею создать на крыше собора Нотр-Дам ферму для выращивания овощей и фруктов.

В апреле в Министерстве культуры Франции сообщили, что здание собора удалось спасти от разрушения в результате пожара.

Крупный пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля и продолжался более 12 часов. 

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