В прокуратуре Парижа назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме
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Как отмечает издание, прокуратура Парижа инициировала судебное расследование по факту нанесения «непреднамеренного ущерба» из-за нарушения правил безопасности.
«В настоящее время нет никаких доказательств в поддержку криминальной гипотезы», — заявил прокурор города Реми Хейц.
При этом следствие пока не смогло установить точную причину возгорания, расследование продолжается.
Ранее архитектор-градостроитель Илья Заливухин в беседе с Inforeactor оценил идею создать на крыше собора Нотр-Дам ферму для выращивания овощей и фруктов.
В апреле в Министерстве культуры Франции сообщили, что здание собора удалось спасти от разрушения в результате пожара.
Крупный пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля и продолжался более 12 часов.