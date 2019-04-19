Полиция запретила «жёлтым жилетам» проводить акции рядом с Нотр-Дамом

Префектура полиции Парижа запретила 20 апреля проводить акции протеста «жёлтых жилетов» на территории рядом с собором Парижской Богоматери.

«Шествия, демонстрации и митинги, упомянутые в первом пункте (объявленные или запланированные представителями «жёлтых жилетов»), также запрещены... в районе Нотр-Дама де Пари», — приводит РИА Новости сообщение полиции.

В ведомстве пояснили, что запрет вводится «из соображений безопасности и в связи с проведением на территории операций по обеспечению безопасности, а также сбора следов и доказательств в рамках дела, открытого прокуратурой Парижа».

Ранее представитель французской судебной полиции сообщил, что, по мнению следователей, «электрическое короткое замыкание, скорее всего, привело к пожару в соборе Парижской Богоматери».

15 апреля в соборе произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности обрушились крыша и шпиль собора.

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