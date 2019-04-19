Во Франции назвали возможную причину пожара в Нотр-Даме

Представитель французской судебной полиции сообщил, что, по мнению следователей, «электрическое короткое замыкание, скорее всего, привело к пожару в соборе Парижской Богоматери».

Об этом информирует The Associated Press.

Чиновник также заявил, что следователи «до сих пор не имеют доступа, чтобы работать в соборе и искать обломки, из соображений безопасности».

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Он продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности обрушились крыша и шпиль собора.

Председатель совета Союза реставраторов Петербурга Нина Шангина в беседе с Inforeactor прокомментировала ЧП.