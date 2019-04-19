Во Франции назвали возможную причину пожара в Нотр-Даме
Об этом информирует The Associated Press.
Чиновник также заявил, что следователи «до сих пор не имеют доступа, чтобы работать в соборе и искать обломки, из соображений безопасности».
Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Он продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности обрушились крыша и шпиль собора.
Председатель совета Союза реставраторов Петербурга Нина Шангина в беседе с Inforeactor прокомментировала ЧП.