Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
  • Reuters

«Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах», — цитирует Интерфакс главу государства.

Как подчеркнул Путин, собор является символом не только Франции, но и «общеевропейской цивилизации, европейской культуры».

«Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне также известно, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнёрами, тоже готовы присоединиться», — добавил он.

Ранее в Кремле заявили, что Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора. 

Франция намерена восстановить Нотр-Дам за пять лет. Макрон назначил своего спецпредставителя по вопросам его восстановления. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить