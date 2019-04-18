Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
- Reuters
«Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах», — цитирует Интерфакс главу государства.
Как подчеркнул Путин, собор является символом не только Франции, но и «общеевропейской цивилизации, европейской культуры».
«Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне также известно, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнёрами, тоже готовы присоединиться», — добавил он.
Ранее в Кремле заявили, что Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора.
Франция намерена восстановить Нотр-Дам за пять лет. Макрон назначил своего спецпредставителя по вопросам его восстановления.