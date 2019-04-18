Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.

«Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах», — цитирует Интерфакс главу государства.

Как подчеркнул Путин, собор является символом не только Франции, но и «общеевропейской цивилизации, европейской культуры».

«Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне также известно, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнёрами, тоже готовы присоединиться», — добавил он.

Ранее в Кремле заявили, что Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора.

Франция намерена восстановить Нотр-Дам за пять лет. Макрон назначил своего спецпредставителя по вопросам его восстановления.