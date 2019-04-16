Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
- РИА Новости
Как отмечается, глава государства выразил соболезнования в связи с пожаром в Нотр-Даме, назвав его бесценным сокровищем европейской и мировой культуры и одной из важнейших христианских святынь.
«Путин выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества», — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что трагедия, произошедшая в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.
Ранее сообщалось, что огонь в соборе полностью потушен.
Крупный пожар в соборе Нотр-Дам начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция.