Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как отмечается, глава государства выразил соболезнования в связи с пожаром в Нотр-Даме, назвав его бесценным сокровищем европейской и мировой культуры и одной из важнейших христианских святынь.

«Путин выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что трагедия, произошедшая в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.

Ранее сообщалось, что огонь в соборе полностью потушен.

Крупный пожар в соборе Нотр-Дам начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция.