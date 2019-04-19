МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме

МЧС России заявило о готовности отправить во французскую столицу специалистов для помощи в установлении причин пожара и оценки устойчивости собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщил глава российского МЧС Евгений Зиничев в ходе встречи с послом Франции в Москве Сильви Берманн.

Российский министр выразил главе французского диппредставительства сочувствие в связи с трагическими последствиями пожара в соборе Нотр-Дам.

Зиничев отметил, что собор Парижской Богоматери является одним из величайших символов всемирного культурного и духовного наследия.

«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам со слезами на глазах.

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман в беседе с НСН прокомментировал сообщения о задержке с вызовом пожарных в Нотр-Дам.