Эксперт прокомментировал сообщения о задержке с вызовом пожарных в Нотр-Дам

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Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в беседе с НСН прокомментировал сообщения о задержке с вызовом пожарных в собор Парижской Богоматери.
Эксперт прокомментировал сообщения о задержке с вызовом пожарных в Нотр-Дам
  • Reuters

«Время вызова пожарных играет огромную роль, потому что на начальной стадии его (пожар. — RT) и ребёнок может потушить. 23 минуты — это большой отрезок времени», — заявил он.

По его словам, в 90% случаев определяющую роль играет человеческий фактор.

Ранее СМИ сообщали, что пожарных известили о возгорании в Нотр-Даме только через 23 минуты после срабатывания сигнализации.

Ранее заместитель председателя совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию столицы, член Академии архитектурного наследия Марк Гурари в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг восстановления Нотр-Дама после пожара.

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