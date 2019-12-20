Из-за пожара в Нотр-Даме отказались от рождественской службы
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Об этом сообщает Associated Press.
«Впервые со времён Французской революции не будет полуночной мессы (в Нотр-Даме. — RT)», — сказал настоятель собора Патрик Шове.
По его словам, рождественская служба будет перенесена в церковь Сен-Жермен-л'Оксеруа. Она пройдёт в полночь 24 декабря в сопровождении хоров Нотр-Дама.
Ранее французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери.
Крупный пожар в парижском соборе произошёл 15 апреля, он продолжался более 12 часов.
По данным Министерства культуры Франции, здание удалось спасти от разрушения. В прокуратуре Парижа считают, что причина пожара — непотушенная сигарета или неисправность электричества.