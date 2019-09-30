Нотр-Дам впервые после пожара ударит в колокол в память о Шираке

Колокол собора Парижской Богоматери прозвонит в память о скончавшемся бывшем президенте Франции Жаке Шираке.

Как сообщает BFMTV, он будет приведён в действие впервые после пожара.

Ранее в Париж прибыл российский президент Владимир Путин для участия в церемонии прощания с Шираком.

Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 год. Бывший глава государства скончался на 87-м году жизни.

Во Франции 30 сентября объявлено днём национального траура.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал экс-лидера Франции Жака Ширака выдающимся президентом.

RT ведёт прямую трансляцию церемонии прощания с Жаком Шираком.