Нотр-Дам впервые после пожара ударит в колокол в память о Шираке
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Как сообщает BFMTV, он будет приведён в действие впервые после пожара.
Ранее в Париж прибыл российский президент Владимир Путин для участия в церемонии прощания с Шираком.
Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 год. Бывший глава государства скончался на 87-м году жизни.
Во Франции 30 сентября объявлено днём национального траура.
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал экс-лидера Франции Жака Ширака выдающимся президентом.
RT ведёт прямую трансляцию церемонии прощания с Жаком Шираком.